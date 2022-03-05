هذا ما قاله حسين فهمي لشاب عاكس فتاة أثناء مروره بالشارع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

حكى الفنان حسين فهمي موقفا تعرض له بمناسبة جملة "انت فاكر نفسك حسين فهمي"، وذلك خلال مؤتمر تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم في طريق الكباش، وأداره الناقد أحمد شوقي بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.

وقال "مرة كنت ماشي في الطريق وواحد بيعاكس بنت وكانت مستاءة، وأنا معدي قلتله انت فاكر نفسك حسين فهمي، بصوا لقوني أنا، الاتنين وقعوا من الضحك".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور عدد من الفنانين والمشاهير، بينهم: الفنان محمود حميدة، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج التونسي فريد بوغدير، الفنانة بسمة، الفنانة هبة عبدالغني، الفنانة سلوى محمد علي.