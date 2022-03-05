مسلسلات رمضان 2022.. شريف سلامة يحلق شعره من أجل "فاتن أمل حربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن صورة لزوجها الفنان شريف سلامة يظهر من خلالها بـ"لوك مختلف"، وذلك بعد حلاقة شعره من أجل شخصيته التي يقدمها بمسلسل "فاتن أمل حربي" في دراما رمضان 2022.

ونشرت داليا، صورتها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هقول إيه؟.. دي الشخصية اللي بيعملها في رمضان لنا.. الله، قولوا رأيكم في قصة شعره بصراحة ها بصراحة؟".

فيما علقت الفنانة لقاء سويدان على "لوك" شريف سلامة، قائلة: "عسل، دفعتي وصاحبي..قمر".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن شريف سلامة ينتظر عرض مسلسله الدرامي الجديد"ورق التوت"، الذي يشارك في بطولته أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.