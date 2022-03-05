محمود حميدة: موقفي من التكريم كان سلبيا ورددت "مش عايز لما أموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

ألقى الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كلمة خلال المؤتمر الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة، لتكريم الفنان الكبير حسين فهمي، والذي أداره الناقد أحمد شوقي، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، في طريق الكباش أمام معبد الأقصر.

وقال حميدة "موقفي بالنسبة للتكريم بشكل عام سلبي، لما حد كان يجي يقولي تعالى أكرمك أقوله لأ مش عايز لما أموت ابقى اعمل كده، المهم شوية بشوية ساعات بقيت بفرح وانبسط، لكن كل تكريم مكنش بيحصل المرجو منه والمعنى بتاعه، إلى أن اتطلعت على كتاب أحمد شوقي ده نموذج للبحث اللي ينتج نوع من المعرفة ويكون نافع لمن يأتون بعدنا، عشان يعرفوا إيه موضوع حسين فهمي".

وأشار إلى جملة "انت فاكر نفسك حسين فهمي"، التي اعتاد البعض على ترديدها، شارحا "يعني ايه واحد يقول لحد انت فاكر نفسك حسين فهمي، ده اسميه أثر تاريخ الشاشة في تاريخ الواقع، وأثني على هذا المبحث اللي أنتج خلال مهرجان الأقصر معرفة جديدة اسمها حسين فهمي".

وقال حسين مازحا لـ حميدة "أنا لم أقرأ الكتاب، لا أعرف ما جاء فيه، لكن إذا كان غير الذي تقوله سوف أبحث عنك أنت وهو –قاصدا الناقد أحمد شوقي"، ليعلق شوقي "هو قال أحسن من الكتاب".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور عدد من الفنانين والمشاهير، بينهم: الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج التونسي فريد بوغدير، الفنانة بسمة، الفنانة هبة عبدالغني، الفنانة سلوى محمد علي.