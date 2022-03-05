راشد الماجد يعلن وفاة عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان راشد الماجد، منذ ساعات قليلة، عن وفاة عمه، موجها التعازي لأبناء عمومته.

وكتب راشد، عبر حسابه على تويتر: "انتقل إلى رحمة الله تعالى كبير العائلة العم الشيخ (إبراهيم بن عبدالعزيز الماجد الخمشي)".

وأضاف: "نتقدم بأحر التعازي إلى أبناء العم الأعزاء المغفور له بإذن الله جمال وسامي وصلاح وأحمد وعبدالعزيز وماجد وحمد وعبدالله وفهد ومحمد، وبنات العم وجميع أفراد العائلة الكريمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن راشد الماجد أحيا حفلا غنائيا في يناير الماضي بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، شاركته فيه الفنانة هدى الفهد.

فيما كانت آخر أعماله الموسيقية، أغنية "نفس المفترق" لتي طرحها على "يوتيوب"، وهى من كلمات جموح ومن ألحان الفنان فايز السعيد وتوزيع موسيقي نور هاشم.