حسين فهمي: "تكريمي من الأقصر للسينما الأفريقية وبطريق الكباش أثر فيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

أعرب الفنان حسين فهمي عن انبهاره بعقد مؤتمر تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في طريق الكباش وأمامه معبد الأقصر وخلفه معبد الكرنك.

وتابع في المؤتمر الذي أقيم اليوم السبت 5 مارس وأداره الناقد أحمد شوقي، بحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد: "مبهور بوجودي في مكان مبهر زي ده، مفيش مكان بالشكل ده خالص، سعيد جدا وبشكر إدارة المهرجان ومحمود حميدة اللي اتصل بيا وقالي على التكريم".

وأضاف حسين في مؤتمر شهد حضور عدد من نجوم وصناع الفن، بينهم: المخرج التونسي فريد بوغدير، الفنان محمود حميدة، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة بسمة، الفنانة هبة عبدالغني، المذيعة بوسي شلبي: "الاهتمام بأن يتم تكريمي في مكان زي ده ومن مهرجان عظيم زي مهرجان الأقصر اللي عمره 11 سنة، كل ده أثر فيا جدا وبشكركم كلكم على تواجدكم".

جدير بالذكر أن حسين فهمي استلم تكريم إنجاز العمر في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، والذي أقيم في قاعة المؤتمرات بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومجموعة كبيرة من النجوم.