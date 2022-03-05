فيديو.. نورهان تكشف كواليس دورها في "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة نورهان أنها انفصلت عن زوجها ولم تختلف الحياة بالنسبة لها كثيرًا عن ما كانت عليه في السابق، مشيرةً إلى أن معايير اختيار الزوج تتمثل في المودة والرحمة لأنها معنية أكثر بجوهر الزواج وليس المظهر أو الخطوبة أو الأمور المادية.

تابعت الفنانة خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، أنها تريد زوجًا لا يريد الاستفادة من نجاحها ولا يحجر عليها في النجاح، بل يحبها لذاتها ويقبلها في كل الحالات ويقدرها، مشيرةً إلى أن هناك شائعة بشأن أن ابنها ابنها معاذ مثل في فيلم "عمر وسلمى" وهذا لم يحدث، حيث أنه يجب التمثيل ولكنها لا تريد له أن يدخل في ما وصفته "فتنة التمثيل".

أضافت نورهان أنها من البداية قررت أن هناك أعمال يمكن أن تنفذها وأخرى لا، وذلك لأن ثقافتها في الفن أجنبية أكثر ولكنها لا تقبل بعض الأعمال، مشددةً على أن واجب الممثل هو إظهار موهبته بين الخير والشر وكذلك تقديم النماذج الطيبة الصادقة لأن عمل الفنان رسالة.

تحدثت عن دورها في مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل، وقالت إن المخرج اختارها للعمل والدور لا يمكن وصفه بشكل معين حتى يكتشفه الجمهور ولكنه له وجود في المجتمع ولكن في المسلسل يتم تقديم هذا النموذج بشكل مختلف، مشيرة إلى أن التقبل المجتمعي له درجات والطيبة لها درجات كذلك ولهذا الشخصية التي تقدمها تحمل العديد من المحاور