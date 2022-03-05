حورية فرغلي : ” أختي أذتني كتير “

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 08:50 مساءً - أذاعت قناة القاهرة والناس البرومو الدعائية للحلقة الجديدة من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية ” أسما إبراهيم ” وتستضيف بها الفنانة ” حورية فرغلي ” والمقرر إذاعتها على جزئين يومي الخميس والجمعة المقبلين .

وخلال اللقاء كشفت حورية فرغلي عن العديد من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية والفنية كما أشارت إلى أزمتها الصحية التي عانت منها لسنوات إلى أن خضعت للعمليات الجراحية الأخيرة لتستعيد شكل أنفها .

فتحدثت حورية في البرومو عن شقيقتها التي تسببت لها بأذى كبير على حد وصفها نتيجة حديثها عنها بالسوء .

وأضافت حول عشقها للخيول وشرائها لها بأن أغلى حصان كانت قد اشترته بلغ سعره مليون جنيه استرليني .

وعن أزمتها الصحية قالت أنها ظلت لحوالي سنتين لا تنظر بالمرأة بسبب مشكلة أنفها وتأثير ذلك على شكلها وما تعرضت له من تنمر ومن وصفها بالدمية والمسخ ومن شبهها بمايكل جاكسون وأيضا من نصحها بالاعتزال وعدم الظهور على الشاشات مرة أخرى وهو ما أفقدها ثقتها بنفسها .