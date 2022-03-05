عندك حبيب؟ ليلى أحمد زاهر تفجر مفاجأة بشأن خطوبتها من نجم تلفزيوني شهير!

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 08:50 مساءً - حرصت ليلى أحمد زاهر النجمة المصرية الشابة على التفاعل مع الجمهور خلال الساعات الماضية وأجابت على تساؤلات بعض من متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها يموقع «إنستجرام».

ليلى أحمد زاهر تلقت سؤالًا حول ما إذا كانت مرتبطة في الفترة الحالية أم لا، فجاء السؤال: “عندك حبيب؟” إلا أن ليلى قررت الرد بشكل طريف على هذا السؤال وقالت: “ولا قريب ولا غريب”، فيما كشفت كذلك عن النجمة التي تعتبر قدوة ومثل أعلى لها، وهي النجمة دنيا سمير غانم التي قالت عنها: “يا ريت أبقى ربعها”.

ليلى أحمد زاهر تكشف عن أقرب الأعمال لقلبها

ليلى أحمد زاهر تحدثت عن أكثر الأعمال الفنية قربًا لها منذ أن دخلت المجال الفني، وأكدت أن مسلسل “الفتوة” هو المفضل لديها، فقالت: “الفتوة قريب أوي لقلبي وكانت أول حاجة رجعت بيها للتمثيل وإداني الفرصة لحاجات حلوة كتير”.

وعن أبرز الأعمال التي نالت إعجابها مؤخرًا أكدت الفنانة المصرية الشابة أن مسلسل “البحث عن علا” للنجمة هند صبري نال إعجابها للغاية، كما شددت على أن شقيقتها ملك هي أقرب شخص لها في هذه الفترة.

النجمة الشابة أشادت كذلك بزملائها في مسلسل “في بيتنا روبوت” الذي قدمته مؤخرًا ونال إعجاب المتابعين، وعبرت عن مدى حبها لهم، كما تحدثت عن بعض الصفات التي تزعجها في من حولها، مثل الغرور عند حديثها مع أي شخص غير منتبه لها، كما شددت على أنها من المستحيل أن تقوم بقص شعرها تحت أي ظرف.

حقيقة إرتباط ليلى زاهر بالفنان تيام مصطفى قمر

هذا وقد تصدرت الفنانة الشابة ليلى ابنه الفنان أحمد زاهر الترند فى الفترة الأخيرة الماضية بعد انتشار العديد من الأنباء الذي تفيد بقرب زواجها من فنان شهير وعن قرب موعد حفل الزفاف.

وتبين بأن عريس ليلي أحمد زاهر هو الفنان الشاب تيام مصطفي قمر، نجل المطرب مصطفى قمر وذلك بعد ظهورهم فى العديد من المناسبات الاجتماعية برفقة بعضهم البعض وتبين عليهم الانسجام التام فيما بينهم.

خاصة بأنه تجمع ليلي احمد زاهر وتيام مصطفـى قمر علاقة صداقة قوية منذ الصغر ولكن صدم تيام الجمهور بنفى أنباء خطوبته وقرب زواجه من ليلى.

حيث صرح بأن علاقتهم لا تتعدي حدود الصداقة قائلاً “بيطلع اخبار عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة”.

وأضاف بأن ليلي تعتبر من أقرب الناس إليه ووصفها بإنها شقيقته الصغري وتجمعهم علاقة صداقة قوية، بينما رأي البعض بأن تيام قام بنفي انباء علاقته بليلي احمد زاهر لحين الإعلان رسميًا عن الخطوبة.

الجدير بالذكر أن ليلى أحمد زاهر كان قد عرض لها مؤخرًا مسلسل “وادي الجن 2“، كما تحضر حاليًا للجزء الثاني من مسلسل “في بيتنا روبوت” مع كل من هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف وعدد آخر من الفنانين.

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