شكرا لقرائتكم خبر عن كبر وبقى عريس.. خطوبة أحمد عنان ابن كريم عبد العزيز فى"واحد من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الشاب أحمد عنان عن خطوبته بفتاة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية وسط حضور أسرتى العروسين والأقارب والأصدقاء.

يذكر أن أحمد عنان، مثل للمرة الأولى وهو في عمر 4 سنوات من خلال فيلم (واحد من الناس)، كما شارك بعد ذلك في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها "يوميات ونيس وأحفاده، الخواجة عبد القادر، سرايا عابدين، ذات".

وشارك أحمد عنان في مسلسل " قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، وجسد خلال الأحداث شخصية عاطف وهو الابن الأصغر لقوت وهى ماجدة زكي، لم يكمل تعليمه، ويمر بالعديد من الأحداث و المواقف.

كما شارك الفنان أحمد عنان في مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، والذى جسد خلاله دور ابنه، وشارك أيضا في مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق