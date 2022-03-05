شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وأحمد داود فى بوستر ثنائى لمسلسل "suits بالعربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى لموسم رمضان 2022، ومعه تصدر النجمان آسر ياسين وأحمد داود البوستر الثنائى لمسلسل "suits بالعربى" .

ويلعب آسر ياسين وأحمد داود فى إطار أحداث المسلسل شخصيتى آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفى سبيكتر فى النسخة الأجنبية من المسلسل، ويتعرفان على بعضهما فى وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.



الثنائي آسر ياسين وأحمد داود

ويشاركهما بطولة المسلسل الفنانين؛ صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظى وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 .

من ناحية أخرى، انتهى الموسيقار هشام خرما من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس Suits بالعربي"، المقرر عرضه رسميًا خلال الموسم الرمضانى المقبل.

ويخوض خرما تجربة موسيقية جديدة عبر المسلسل المنتظر، الذى يعد النسخة العربية والمصرية الأولى من المسلسل الأمريكى العالمى "Suits"، الذى حقق نجاحا جماهيريًا عالميا على مدار تسع مواسم، وتدور أحداثه داخل عالم المحاماة والقضايا والمحاكم.