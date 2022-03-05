شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثانٍ من التحفة السينمائية I Am Legend لـ ويل سميث ومايكل بي جوردان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن استعداد القائمين على فيلم I Am Legend لإعداد جزء ثان بعد مرور ما يقارب الـ 15 عام على طرح الجزء الأول للنجم العالمي ويل سميث.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة collider، فإن ويل سميث ومايكل بي جوردان، سيقومان ببطولة الجزء الثاني من فيلم I Am Legend، على ان يطرح العام المقبل في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يعود مع سميث في الجزء الجديد، الفائز بجائزة الأوسكار أكيفا جولدسمان، وكان قد افتتح الفيلم الاول عام 2007 وحقق 585.4 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، كما قام ببطولته أليس براجا وتشارلي تاهان وسالي ريتشاردسون ويتفيلد.

وعلى جانب آخر، حقق فيلم النجم العالمى ويل سميث King Richard إيرادات وصلت إلى 32 مليون و 157 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 19 نوفمبر من العام الماضى 2021 بعدد من دور العرض المختلفة، وانقسمت الإيرادات بين 14 مليونا و 857 ألف دولا بدور العرض الأمريكية، و 17 مليونا و 300 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.