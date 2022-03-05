شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى حجاب تعلم الشعر على يد أبيه وأخيه وقام بتأليف مسلسلات أطفال.. كوكى كاك أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الشاعر شوقى حجاب لجلطة أثرت على مركز الرؤية في المخ عنده وأثرت على مجال الرؤية ما استدعى التدخل الطبى الفورى للحفاظ على صحته، والشاعر شوقى حجاب له عدة أعمال غنائية قدمت في أعمال درامية وسينمائية.

ولد شوقى حجاب شوقي حجاب، في المطرية - دقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم على يد أبيه عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضًا الإخراج بمعهد السينما ومارسه".

شارك الشاعر شوقى حجاب بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج في بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".