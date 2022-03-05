شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافالو يروج لفيلمه الجديد The Adam Project بصورة من العرض الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مارك رافالو، على الترويج لفيلمه الجديد The Adam Project، المقرر طرحه عبر المنصة الأمريكية نتفليكس يوم 11 مارس الجاري، حيث نشر صورة تجمعه مع أبطال العمل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، من العرض الخاص للفيلم الأول، حيث ظهر في الصورة التي نشرها النجم العالمي ريان رينولدز، الذي يشاركه بطولة الفيلم.

وكتب رافالو على الصورة التي نشرها من قليل: "أقل من أسبوع قبل أن تتمكن من مشاهدة The Adam Project"، وسرعان ما حصدت الصورة على تفاعل الكثير من متابعيه وجمهوره.

يدور فيلم The Adam Project حول شخص يدعى آدم ريد، البالغ من العمر 13 عامًا، وما زال حزينًا على الموت المفاجئ لوالده قبل عام، ولكنه دخل جراج منزله ذات ليلة ليجد طيارًا مصابًا مختبئًا هناك، ومن ثم اكتشف أن هذا الطيار الغامض هو النسخة القديمة لنفسه من المستقبل، والذى خاطر بكل شيء للعودة في الوقت المناسب في مهمة سرية.

وبالتالي يجب أن يشرعوا معًا في مغامرة في الماضي للعثور على والدهم، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وإنقاذ العالم، وبالتالي يجب على الثنائى آدم الصغير والكبير أن يتعاملوا مع فقدان والدهم، خاصة وأن لديهم فرصة لمداواة الجروح التي شكلتهم.

بالإضافة إلى التحدي المتمثل في المهمة، اكتشف آدامز أنهما لا يحبان بعضهما البعض كثيرًا، وإذا كانا سينقذان العالم، فسيتعين عليهما أولاً معرفة كيفية التعايش معا.

يقوم ببطولة فيلم The Adam Project كل من ريان رينولدز، مارك روفالو، جينيفر جارنر، كاثرين كينر، زوي سالدانا، لوسي جيست، ميلاني هوبيرت، ووكر سكوبل.