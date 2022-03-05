شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تحيى حفلاً موسيقيًا على مسرح أوبرا دمنهور.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلاً فنيًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بمصاحبة الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا وفرقتها بقيادة أمير عوض، على مسرح أوبرا دمنهور، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقدم نسمة عبد العزيز خلال الحفلة مجموعة من الأعمال العربية والغربية بعد إعادة توزيعها وصياغتها مثل "شط إسكندرية، البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، سواح، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات".

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية، ولقبها الجمهور والنقاد بـ"أميرة الإيقاع"، نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.