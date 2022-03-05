شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رشح حسين فهمي لـ فيلم خلى بالك من زوزو.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم حسين فهمي، عن كيف تم ترشيحه لفيلم "خلى بالك من زوزو" خلال المؤتمر الصحفى المقام فى طريق الكباش بمعبد الأقصر.

وقال حسين فهمي: "كنت بصور فى لبنان وراجع بليل ومكنش فى لسه كوبرى أكتوبر، كان فى شارع رمسيس قبل بناء كوبرى أكتوبر لقيت أفيش مكتوب عليه خلى بالك من زوزو بس كل حرف بلون واستغربت الاسم أوى وكان فى ساعتها صابون زوزو ومبقتش فاهم ده إيه فيلم ولا إيه وقولت بينى وبين نفسى يا سلام لو فيلم هيبقى لذيذ أوى اشتغل فيه وأكون موجود فى الفيلم".

وتابع حسين فهمي، فى حديثه: "فات 4 أيام لقيت تليفون بيقولولى حسين محتاجينك فى فيلم فيه سعاد حسنى قلتلهم عظيم وقالى الفيلم اسمه خلى بالك من زوزو أنا جالى ذهول من 3 أيام كده كنت لسه شايف الاسم وقولت ياه أن أكون فيه وبقيت فى الفيلم".

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.