شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى من طريق الكباش: البيروقراطية هى السبب فى تدمير السينما المصرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم حسين فهمي، عن رأيه فى حال السينما المصرية حاليًا مؤكدًا أنها تعكس الواقع المصرى، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليًا فى طريق الكباش بمعبد الأقصر.

وقال حسين فهمي: "التكنولوجيا هائلة ورائعة ولكن المواضيع مش إنسانية ممكن اتفرج على فيلم يابانى أعيط وأنا مش فاهم الفيلم وعندنا ممثلين شاطرين ومخرجين والبيروقراطية هى السبب فى تدمير السينما المصرية عندنا عاوزين نعمل أفلام تهز الدنيا وعندنا استوديوهات مبهرة والعامل المصرى فى السينما مفيش زيه فى العالم".

وتابع حسين فهمي: "أول مرة أعمل مؤتمر صحفى عند طريق الكباش حاجة مذهلة ومصر فيها أشياء عظيمة دى بلدى والرحلة فى الأقصر وأسوان مبهرة المعابد اللى دى رهيبة".

وأضاف حسين فهمي: "السينما عندي دراسة وكنت بعتذر كتير أوى عن أعمال معروضة عليا عشان أقدر أعمل حاجات مختلفة وكنت بدرس كتير وأفهم الشخصيات وأدرسها قبل ما أقدمها عشان أعرف أقدم الأعمال إزاي ولما قدمت جري الوحوش لجأت للطبيب عشان أعرف نوع المرض اللي هقدمه".

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.