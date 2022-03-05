هدى المفتي تشارك في منتدى She Can .. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شاركت الفنانة هدى المفتي في منتدى she can الذي أقيم اليوم السبت في الحرم اليوناني بوسط البلد.

تحدثت هدى المفتي عن بدايتها الفنية وأشارت إلى أن أقرب الأعمال إلى قلبها هو مسلسلي كأنه امبارح وهذا المساء لأنهما كانا في بدايتها الفنية

وكشفت هدى المفتي عن إنها سعيدة بما توصلت إليه المرأة في هذا العصر وأصبحت متمكنة ورائدة في ريادة الأعمال والفن والكثير من المجالات الأخرى

وتكرم النسخة السابعة من She Can الإعلامية رضوى الشربيني بمنحها جائزة "الاعلامية الأكثر تاثيراً " لدعمها المتواصل للمرأة على جميع الأصعدة سواء الاجتماعية والنفسية والعملية وتسليط الضوء على أهم القضايا النسوية في المجتمع

وتقام النسخة السابعة من she can تحت شعار " النسخة الأجرأ" من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر، ويشارك في الحلقات النقاشية لـ she can الفنانة هدى المفتي، السيناريست مريم ناعوم وبطلات مسلسل مدرسة الروابي الأردني

يشار إلى أن ملتقى "SheCan" يتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل والمناقشات المختلفة الهادفة لتمكين رائدات الأعمال، وتزويدهن بكافة الموارد الأساسية لإنجاح مشاريعهن وأفكارهن الخلاقة.

ويضم الملتقى خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص لعرض قصص النجاح وتنظيم دورات تدريبية للحضور من الفتيات والسيدات من مختلف المحافظات لتمكينهن من الوصول لمصادر المعرفة لتطوير مهاراتهن، حتى يستطعن تحقيق أقصى طموحاتهن وأحلامهن.