صور| أحمد عنان يحتفل بخطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان الشاب أحمد عنان، مساء أمس الجمعة، بخطوبته في جو عائلي.

ونشر عنان، صورا من الخطوبة، عبر حسابه على إنستجرام، وحرص عدد من الفنانين على تهنئته بالخطوبة.

ومن بين التعليقات، كتبت الفنانة لقاء الخميسي "يا روحي ألف مبروك"، وعلق الفنان اسلام جمال "حبيب قلبي.. أخويا الصغير، ربنا يتمملك على خير أنت وعروستك القمر ربنا يحفظكوا"، وعلق الفنان محمد الشرنوبي "مبروك يا حبيبي، ربنا يتمم على خير".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عنان مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، وسليمان عيد.

كما شارك أيضا بمسلسل"إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وضم المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم شريف منير، سميحة أيوب، لقاء الخميسي، دنيا ماهر، وهشام إسماعيل.