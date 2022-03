بكاء رضوى الشربيني خلال تكريمها في ملتقى She Can

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصلت الإعلامية رضوى الشربيني على جائزة الإعلامية الأكثر تأثيرا خلال حضورها منتدى She Can الذي أقيم اليوم السبت في الحرم اليوناني بوسط البلد

ولأول مرة حرصت رضوى الشربيني على الحضور برفقة ابنتيها حيث أجهشت في البكاء أثناء تسلمها الجائزة بسبب تأثرها الشديد كما أهدت الجائزة إلى روح والدتها

وتكرم النسخة السابعة من She Can الإعلامية رضوى الشربيني بمنحها جائزة "الاعلامية الأكثر تاثيراً " لدعمها المتواصل للمرأة على جميع الأصعدة سواء الاجتماعية والنفسية والعملية وتسليط الضوء على أهم القضايا النسوية في المجتمع

وتقام النسخة السابعة من she can تحت شعار " النسخة الأجرأ" من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر، ويشارك في الحلقات النقاشية لـ she can الفنانة هدى المفتي، السيناريست مريم ناعوم وبطلات مسلسل مدرسة الروابي الأردني

يشار إلى أن ملتقى "SheCan" يتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل والمناقشات المختلفة الهادفة لتمكين رائدات الأعمال، وتزويدهن بكافة الموارد الأساسية لإنجاح مشاريعهن وأفكارهن الخلاقة.

ويضم الملتقى خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص لعرض قصص النجاح وتنظيم دورات تدريبية للحضور من الفتيات والسيدات من مختلف المحافظات لتمكينهن من الوصول لمصادر المعرفة لتطوير مهاراتهن، حتى يستطعن تحقيق أقصى طموحاتهن وأحلامهن.