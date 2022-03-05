مسلسلات رمضان 2022..شيرين رضا تكشف عن أغنيتها الدعائية بمسلسل "شغل عالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن أغنيتها الدعائية بمسلسلها الدرامي "شغل عالي" الذي تشارك من خلاله في دراما رمضان 2022 .

ونشرت شيرين، الأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سيبيه.. سيبيهولي.. أغنية سيبيهولي من مسلسل شغل عالي، رمضان 2022 ".

مسلسل"شغل عالي" يخوض بطولته: شيرين رضا وفيفي عبده وتوني ماهر، ومروان يونس، وكريم سرور، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف، وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، كان مسلسل"60 دقيقة" وعرض على إحدى المنصات الرقمية، بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، فاطمة النبوي، مها نصار، خالد كمال.