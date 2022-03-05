حمادة هلال عن كمال أبو رية وأحمد عبدالعزيز: "من أهم نجوم الدراما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حمادة هلال، رسالة للفنانين كمال أبورية وأحمد عبدالعزيز الذين يشاركان معه في مسلسل "المداح 2" المقرر عرضه على قناة "إم بي سي مصر".

ونشر "هلال" صورة تجمعه بهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأستاذ كمال أبو رية والأستاذ أحمد عبدالعزيز من أهم نجوم الدراما المصرية.. منورين مسلسل المداح".

مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" يشارك في بطولته: حمادة هلال، هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" عُرض في رمضان 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي.