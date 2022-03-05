القناة العارضة لمسلسل "وجوه" لحنان مطاوع في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تخوض النجمة حنان مطاوع، بمسلسل "وجوه"، سباق مسلسلات رمضان 2022.

وأعلنت قناة "النهار"، عرضها مسلسل "وجوه" لحنان مطاوع، في رمضان 2022.

مسلسل "وجوه" هو البطولة المطلقة للنجمة حنان مطاوع في موسم دراما رمضان.

المسلسل مكون من حكايتين مختلفتين في 15 حلقة لكل منهما، الأولى "وش تالت" من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها: محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج.

أما الحكاية الثانية تحمل اسم "وجوه"، من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن، مع الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل وغيرهما.