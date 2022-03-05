مسلسلات رمضان 2022.. 10 صور من كواليس "دايما عامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد ثروت، صورا من كواليس تصوير مسلسل "دايما عامر" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

الصور نشرها "ثروت" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "كواليس تصوير مسلسل دايما عامر رمضان 2022".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان وهو التجربة الإنتاجية الجديدة لشركة الباتروس للإنتاج والتوزيع، والمسلسل يتحدث عن مشاكل وأزمات التعليم، وسيتم عرضه رمضان 2022.

يشارك في بطولة المسلسل كل من لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، محمد محمود، شريف الدسوقي وصلاح عبدالله، تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.