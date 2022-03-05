القناة العارضة لمسلسل "فاتن أمل حربي" في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج محمد العدل، عن القناة العارضة لمسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم، في شهر رمضان 2022.

ونشر العدل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، بوستر "فاتن أمل حربي"، وعلّق: "على CBC وشاهد VIP في رمضان إن شاء الله.. يا سيدات مصر.. المسلسل ده عشانكم.. أتمنى يعجبكم.. يا كريم يارب".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجوم: نيللي كريم، فادية عبدالغني، وفاء عامر، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، وهو من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل وإنتاج العدل جروب.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2021 بمسلسل "ضد الكسر"، مع النجوم: لقاء الخميسي، محمد فراج، ومصطفى درويش وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.