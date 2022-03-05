رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين : ” محتاجة اشوفهم لو ثانية .. بكلم نفسي على إنكم معايا “

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 06:57 مساءً - وجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” رسالة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام إلى والديها الراحلين الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فكتبت إيمي سمير غانم في رسالتها معربة عن إشتياقها لوالديها : ” مهما وصفت أنا محتاجة بس أشوفهم ازاي ولو ثانية .. الحمد لله انتوا في خيالي وعايشة بيكوا قدامي وبكلم نفسي علي إنكم معايا ” .

وتابعت : ” يارب اشوفهم في الجنة .. وكل حد ليه أب أو أم أو إبن متوفي يشوفوا في الجنة ويجمعنا كلنا .. الحمدلله دايما وابدا ” .