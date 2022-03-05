شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور ب ” شعر طويل ” في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 06:57 مساءً - طرحت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” البوستر الدعائي لأحدث أعمالها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام دون الكشف عن طبيعته .

وظهرت شيرين على البوستر في صورة بالأبيض والأسود وهي ترتدي بدلة كلاسيكية وبشعر طويل .

على الرغم من ظهورها مؤخرا بشعر قصير بعد أن قامت بمفاجأة محبيها وجمهورها بهذه الإطلالة في أواخر العام الماضي 2021 تزامنا مع إعلانها إنفصالها عن الفنان ” حسام حبيب ” .

وجاء في التعليق على الصورة : ” غنوا معايا .. قريبا .. على مسرح شيرين ” .. فيما كتبت شيرين : ” قريبا على مسرح شيرين ” .