كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 06:57 مساءً - طرحت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” البوستر الدعائي لأحدث أعمالها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام دون الكشف عن طبيعته .
وظهرت شيرين على البوستر في صورة بالأبيض والأسود وهي ترتدي بدلة كلاسيكية وبشعر طويل .
على الرغم من ظهورها مؤخرا بشعر قصير بعد أن قامت بمفاجأة محبيها وجمهورها بهذه الإطلالة في أواخر العام الماضي 2021 تزامنا مع إعلانها إنفصالها عن الفنان ” حسام حبيب ” .
وجاء في التعليق على الصورة : ” غنوا معايا .. قريبا .. على مسرح شيرين ” .. فيما كتبت شيرين : ” قريبا على مسرح شيرين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور ب ” شعر طويل ” في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.