بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 37 دقيقة مضت التعليقات على فايز السعيد في أمسيات خالدة.. رحلة غنائية بين الماضي والحاضر مغلقة

متابعة بتجــرد: ليلة مزجت بين الطرب الأصيل والأغنيات الشعبية الإماراتية مع الرومانسية والإيقاعية السريعة، تألق خلالها الفنان الإماراتي فايز السعيد ضمن سلسلة سهرات “أمسيات خالدة” في “إكسبو 2020 دبي” حيث قدم وسط حضور كبير وتفاعل لافت باقة من أبرز أغنياته الشهيرة التي أخذت الجمهور في رحلة غنائية بين الماضي والحاضر.

بدأ الحفل (مساء الجمعة) بوصلة غنائية قدمها فايز السعيد، حيث أدى “خلطة” من أبرز أغنياته التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة وسط انسجام وتفاعل كبيرين من قبل الحضور من أبرزها: “كريم أنت وأنا استاهل” و”جيتك على الموعد” و”العمارة” و”مرت سنة”.

ووصف السعيد حفله في “أمسيات خالدة” بالتاريخي، خصوصاً أنه يقف على منصة قبة الوصل في الحدث العالمي الأضخم ليقدم إبداعاته أمام الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي، وكذلك العالمي، إلى جانب أنه شارك الحفل مع رائد الأغنية الشعبية الإماراتية ميحد حمد، وهذا الأمر اعتبره شرفاً كبيراً له.

وتوجه فايز السعيد بالشكر إلى القائمين على هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أنهم أبدعوا في توفير منصة تضاهي أهم المسارح الغنائية العالمية.

يذكر أن فايز السعيد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة باللهجة العراقية “ليش انت هلقد حلو” في أول تعاون يجمعه مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”. الأغنية من كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر وتوزيع حسام كامل، وحمل الكليب توقيع المخرج بسام الترك.