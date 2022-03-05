تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم مع منتج مسلسلها.. تغيب عن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر اسم النجمة المصرية، دنيا سمير غانم، مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان غيابها عن موسم رمضان 2022، وخروج مسلسها الجديد “عالم موازي” للمرة الثانية من السباق الرمضاني.

مسلسل “عالم موازي” كان من المقرر عرضه في رمضان 2021 لكن بسبب مرض النجمين سمر غانم ودلال عبد العزيز ووفاتهما خرج المسلسل من السباق وتم تأجيل لعام 2022.

ولكن فوجئت الفنانة دنيا سمير غانم، برغبة منتج المسلسل هشام جمال، في استبعاد المسلسل من العرض في رمضان 2022 ووقف استكمال تصوير والبدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل “في بيتنا روبوت” الذي يشارك في بطولته هشام جمال بجانب ليلى أحمد زاهر، والمقرر عرضه خارج موسم رمضان.

وعندما علمت دنيا سمير غانم بالخبر، أصابها الغضب الشديد، ووصل الأمر بها إلى إلغاء متابعة المنتج هشام جمال عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

هذا الخلاف بين دنيا سمير غانم، والمنتج هشام جمال لم يكن الأول، إذ سبق وحدث صدام بينهما، عندما قام بتأجيل طرح فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “تسليم أهالي” الذي شاركت في بطولته الفنانة دلال عبدالعزيز.

يشار إلى أن هشام جمال ودنيا سمير غانم قدما سوياً عدد من النجاحات بالدراما التلفزيونية وقدمت معه العديد من الأعمال كمنتج وممثل ومنها “نيللي وشريهان وفي اللا لا لاند ولهفة وبدل الحدوتة 3”.

جدير بالذكر مسلسل عالم موازي يضم مجموعة من النجوم من بينهم النجمة دنيا سمير غانم، وعمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

أما بالنسبة لآخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم فكان مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة، حيث شاركت فيه في الموسم الرمضاني 2019، وشاركها في بطولة العمل كلًا من الفنان الراحل سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، الراحلة دلال عبد العزيز، ومحمد شاهين وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي.