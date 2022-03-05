سايمون كاول يخطط للزواج في احتفالية حميمة.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت صحيفة ” The Sun ” البريطانية أن النجم الشهير سايمون كاول سيتوجه برفقة خطيبته لورين سيلفرمان إلى منزله في ماليبو/ كاليفورنيا، الذي يبلغ ثمنه 25 مليون دولار أمريكي.

كما ذكرت أن النجم وخطيبته سيمضيان هناك 3 أشهر للتحضير لزفافهما المرتقب، حيث أنهما لا يرغبان بحفل كبير وصاخب أبداً، بل يخططان لإحتفالية أكثر حميمية مع عائلتيهما وأصدقائهما.

وكان النجم سايمون كاول قد عرض الزواج على صديقته لورين سيلفرمان البالغة من العمر 44 عاماً. بعد علاقة 8 أعوام وفي عمر الـ62.

وقد استغل كاول تواجدهما في باربادوس خلال عطلة العام الجديد برفقة ابنهما إريك البالغ من العمر 7 أعوام، الذي ساعده كثيراً على التحضير لهذه الخطوة، إضافة إلى ابن لورين، آدم البالغ من العمر 16 عاماً.

وذكر مصدر مقرب من الثنائي لمجلة “People “، أن لورين لم تكن تتوقع أن يطلب منها الزواج فتفاجأت وذرفت الدموع ووافقت على الفور.