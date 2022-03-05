سوسن بدر عن دور الفن في قضايا المرأة: نجح في تغيير نظرة المجتمع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة سوسن بدر، أن معالجة قضايا المرأة بشكل موضوعي في الأعمال الفنية ساعد في تغيير نظرة المجتمع والقانون تجاه النساء، وبخاصة في القضايا المتعلقة بالتحرش وعدم المساواة في العمل، والعنف ضد السيدات.

وأضافت بدر خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» في تغطية خاصة لـمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة، أن تناول الأفلام التي تهتم بالمرأة للقضايا المهمة يجعلنا نقف أمام مشكلاتنا وندركها بشكل جيد وبالتالي نستطيع إيجاد حلول لها.

يذكر أن سوسن بدر توجت بجائزة إيزيس للإنجاز في الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الماضي، تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.