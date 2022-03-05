فيديو: ظهور باتمان على برج خليفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت صفحة “reelcinemas” في إنستغرام فيديو يظهر باتمان على واجهة برج خليفة، المبنى الأطول والأشهر في العالم، كما أعادت صفحة فيلم The Batman على إنستغرام نشر الفيديو نفسه.

وأرفقت صفحة “reelcinemas” الفيديو بتعليق جاء فيه :”بطلنا المفضّل يستولي على أعلى برج في العالم هل انتم مستعدون للانطلاق في مغامرة رائعة برفقته؟” فيما أرفقت صفحة فيلم The Batman الفيديو بنفس التعليق.

وكانت شركة Warner Bros. Pictures قد طرحت الإعلان الترويجي الثاني لفيلم The Batman الذي كشف عن أحداث جديدة للفيلم المنتظر عرضه اليوم في 4 مارس/آذار 2022.

وحقق الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة في اليوم الأول من طرحه عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب، فتصدر الترند الأول، كما احتل مكانة متقدمة بين الأعمال الأكثر تداولاً على تويتر.