خلافا لقانون الأحوال الشخصية.. نيللي كريم تطلب حضانة أطفالها في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض النجمة المصرية نيللي كريم مغامرة فنية جديدة من خلال من مسلسلها الجديد “فاتن أمل حربي” المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2022.

وتخوض نيللي في المسلسل حملة لدعم بقاء حضانة الأم المطلقة لأطفالها حتى لو تزوجت من شخص آخر غير والدهم، وهو ما يرفضه القانون المصري استنادا للفتاوى الشرعية التي تجبر الأم حال زواجها من أجنبي على التنازل عن حضانة أطفالها لوالدتها أو الجدة لأب.

أحداث المسلسل التي تتشابك مع معركة اجتماعية ساخنة يشهدها المجتمع المصري حول القانون الجديد للأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق، تدور حول نيللي كريم التي تنفصل عن زوجها شريف سلامة، وبعد فشل كل محاولات الصلح بينهما، تقرر الزواج مجددا وتكتشف إن الحضانة ستنتقل شرعا إلى حماتها “فادية عبد الغني”.

وتتصاعد أحداث المسلسل عندما تقرر نيللي كريم خوض معركة لتغيير قانون حضانة الأطفال، بحيث يتم السماح للأم بالاحتفاظ بحضانة الأطفال حتى ولو تزوجت من شخص أجنبي عنهم.

وكشفت شركة العدل جروب المنتجة للعمل، عن البوستر الدعائي الأول لمسلسل فاتن أمل حربي، وظهرت نيللي على البوستر بظهرها ومعها ابنتيها أمام المحكمة.

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، جيلان علاء وفادية عبدالغني، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.