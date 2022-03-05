شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "طريق إسكندرية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد عدوية على موقع يوتيوب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "طريق إسكندرية" من كلمات سامح فرج وألحان إسلام صالح وتوزيع نور ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين.

وأعرب محمد عدوية مؤخرًا عن سعادته بردود الافعال التي تلقاها على أغنية "سور ورا سور" الذي طرحها مؤخرا وحققت نجاح كبير، وهى من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان وتوزيع مونتي.

وقال عدوية في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه، وهو مالمسه أيضا بتعليقات البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الأغاني القادمة من الألبوم تحمل عدد من المفاجآت.

ويتعاون محمد عدوية، فى ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على ووسام عبد المنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة.

وقال عدوية فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، إنه يحرص من خلال الألبوم على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى، مضيفا أنه حريص على أن يكون دائم التجديد فى أغانيه واختيار الكلمة التي تناسب جمهوره.