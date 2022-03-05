شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ فى جلس تصوير داخل معبد الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة سهر الصايغ، لجلسة تصوير جديدة داخل معبد الأقصر، وذلك خلال فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وتجولت سهر الصايغ داخل معبد الأقصر، لالتقاط الصور مرتدية فستان من اللونين الأسود والذهبى، والتف حوليها محبيها لالتقاط بعض الصور معها ومشاهدتها فى كواليس تصوير داخل أروقة المعبد.

مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.



سهر الصايغ (4)



سهر الصايغ (1)



سهر الصايغ (2)