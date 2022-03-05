شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو يحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مغنى الراب مروان بابلو لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى موطنه الأصلى بعروس البحر الإسكندرية، وذلك فى تمام السابعة مساء الجمعة 18 مارس.

كما يحتفل مروان بابلو بنجاح أغنيته الجديدة "بربري"، وحصد الكليب المصور ما يزيد عن مليونى ونصف مشاهدة . ويطل بابلو على جمهوره السكندرى فى نادى الاتحاد السكندرى .

ويشعل بابلو أجواء عروس البحر بتوليفة منوعة من أشهر اغنياته مع العرض الحى الأول لألبومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون" و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التى كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.