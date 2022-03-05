فن ومشاهير

مروان بابلو يحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية 18 مارس

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القاهرة - سامية سيد - يستعد مغنى الراب مروان بابلو لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى موطنه الأصلى بعروس البحر الإسكندرية، وذلك فى تمام السابعة مساء الجمعة 18 مارس.

كما يحتفل مروان بابلو بنجاح أغنيته الجديدة "بربري"، وحصد الكليب المصور ما يزيد عن مليونى ونصف مشاهدة . ويطل بابلو على جمهوره السكندرى فى نادى الاتحاد السكندرى .

ويشعل بابلو أجواء عروس البحر بتوليفة منوعة من أشهر اغنياته مع العرض الحى الأول لألبومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون"  و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التى كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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