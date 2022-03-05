شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بصحبة مغنى "الغزالة رايقة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد أسامة الطفل الذى اشتهر بغناء أغنية "الغزالة رايقة" بصحبة الفنانة نسرين طافش، ولم تقتصر مفاجأتها حول الأغنية فحسب، وإنما باللوك الذي ظهرت به خلال كواليس العمل الذي تحضر له، حيث ارتدت بدلة رقص، لتلعب دور راقصة للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية، وخاصة فى عالم الدراما.



محمد اسامه مع نسرين طافش

آخر أعمال نسرين طافش

من ناحية أخرى تشارك نسرين طافش في السينما، من خلال بطولة فيلم "فى القلب"، مع الفنان خالد سليم ومجموعة من الفنانين منهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات.



نسرين طافش