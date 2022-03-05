شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات الطفولة الحلوة.. دنيا سمير غانم فى صورة مع صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عن صورة من فترة طفولتها، أهدتها إليها صديقتها المقربة إنجى، معربة عن سعادتها بهذه الصورة التى وصفتها بالصورة الرائعة، وأنها من ذكريات الطفولة الجميلة.

ونشرت دنيا سمير غانم، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "شكرًا إنجي، على الصورة الجميلة وذكريات الطفولة الحلوة".



دنيا سمير غانم

وسبق أن حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مع بداية شهر شعبان المعظم، مؤكدة أنهما كانا السند والأمان والسعادة لكل من حولهما.

ونشرت دنيا صورة لوالديها الراحلين مع فطوطة، صحبتها بتعليق: "اللهم فى يوم الجمعة غرة شعبان، ارحم من كانوا السند والأمان والسعادة لكل من حولهم".

واستطاعت النجمة دنيا سمير غانم، تخطى أحزانها على وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، التي عاشت فيها على مدار الأشهر الماضية منذ مفارقهما الحياة، إذ عادت دنيا إلى مزاولة نشاطها الفنى مجدداً خلال الأسابيع الماضية، وأصبحت تتواجد خلال الأحداث الفنية وكذلك على السوشيال ميديا إضافة إلى عودتها إلى نشاطها الفني كذلك.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، حضرت دنيا سمير غانم مؤتمر اليونيسيف لتجديد تعينها سفيرة للنوايا الحسنة في ديسمبر الماضى، كما صورت إعلان لإحدى منتجات التنظيف والذى يتم عرضه على الفضائيات، وبعد ذلك احتفلت بعيد ميلادها والذى جهزه لها زوجها رامى رضوان ودعى كل أصدقائها للاحتفال معها.