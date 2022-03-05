شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى ولدت صدفة.. حكاية "ليه خلتنى أحبك" هزار بين كمال الطويل ومأمون الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأعمال الموسيقية والأغانى التى ارتبط بها وحفظها الملايين وحققت نجاحاً كبيراً على مر الأجيال وكتبت الشهرة والخلود لأصحابها ولدت عن طريق الصدفة أو لم يكن مخططاً لها، وكان لكل منها حكاية طريفة قد لا يعرفها الملايين ممن عشقوا هذه الأغانى.

وكان من بين أجمل هذه الأغانى إحدى أشهر أغنيات قيثارة الغناء الفنانة الكبيرة ليلى مراد وهى أغنية :" ليه خلتنى أحبك"، والتى ولدت صدفة خلال حوار فكاهى بين الموسيقار الكبير كمال الطويل والشاعر الكبير مأمون الشناوى.

ففى منزل الموسيقار كمال الطويل اجتمع مع عدد من الأصدقاء وبينهم الشاعر مأمون الشناوى، وأراد الشناوى أن ينصرف مبكراً متعللاً بارتباطه بموعد آخر، ولكن صديقه كمال تشبث به وحاول منعه من الانصراف ودار بينهما حوار ودى فكاهى، حيث قال الطويل لصديقه :" انت ياأخى تقلان ليه ، اكمنى بحبك يعنى".

فقال الشناوى ضاحكاً :" هو أنا ذنبى إنك تحبنى يا أخى".

فرد كمال الطويل :"طبعاً ذنبك ، انت أصلا تتحب يا مأمون ، ليه خلتنى أحبك يا أخى".

وإلى هذا الحد كان الحوار يدور فى إطار الدعابة والهزار ، ولكن التفت الشاعر الكبير مأمون الشناوى، وقال لصاحبه :" والله ده ينفع مطلع أغنية .. ليه خلتنى أحبك".

وتهلل كمال الطويل وابدى استعداده لتلحين الأغنة إذا استكمل صديقه كتابتها، وبالفعل استكمل مأمون الشناوى تأليف كلمات الأغنية لتقول :" ليه خلتنى أحبك، لا تلومنى ولا أعاتبك ، فين تهرب من ذنبك، روح منك لله"، ولحنها صديقه وشدت بها الفنانة الكبيرة ليلى مراد لتعيش هذه الأغنية على مر الأجيال.