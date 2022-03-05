شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسى وموسوس ودمه خفيف وإيده مرزبة.. حكايات وطرائف زكى رستم فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 119 عامًا على ميلاد وحش التمثيل الفنان الكبير زكى رستم الذى ولد فى مثل هذا اليوم المافق 5 مارس من عام 1903 ليكون أحد نجوم الفن وعمالقته الكبار ويسجل اسمه فى سجلات المبدعين الذين وصلوا بأدائهم وإبداعهم لمنافسة أكبر نجوم العالم.

زكى رستم الفنان ذو الألف وجه الذى استطاع الإبداع والإندماج فى كل ما قدمه من أدوار سواء أدوار الشر التى اشتهر بها أو أدوار الأب الطيب التى أجادها بشكل رائع.

ولد زكى رستم لأسرة ارستقراطية وجده اللواء محمود باشا رستم وتحدى عائلته حباً فى الفن فطردته الأسرة من السرايا ، فأعطى حياته كلها للفن حتى أنه لم يتزوج وعاش راهبًا فى محراب فنه.

وقد لا يتخيل المشاهد الذى يرى الفنان الكبير زكى رستم فى أدوار الشر أن هذا الفنان المرعب حاد الملامح مر بتجارب عاطفية ورومانسية، ولكنها لم تكتمل بسبب حبه لفنه وانشغاله به عن أى حب أخر.

وكان الفنان الكبير زكى رستم معروفا بشدة اندماجه فى التمثيل لدرجة كبيرة، سواء فى أدوار الخير أو الشر، واشتهر بقوة اندماجه فى الشخصية حتى أن الكثيرات من الفنانات اللاتى شاركنه أعماله كن يخفن منه، خاصة حين يقتضى المشهد أن يضرب أو يصفع إحداهن، خوفاً من قوة الاندماج لدرجة تظهر فى شدة لصفعة والضرب لدرجة كبيرة.

وكان من بين هؤلاء النجمات الفنانة ماجدة التى شاركته بطولة فيلم "أين عمرى"، وجسّد فيه الفنان الكبير زكى رستم أحد أقوى أدواره، حيث قام بدور الباشا الثرى الذى يتزوج من فتاة صغيرة ويذيقها ألوان العذاب.

وقالت ماجدة إن دورها فى الفيلم كان شاقا؛ لأنها تجسد عددا من المشاعر المختلفة، ولكن كان أكثر ما يخيفها أثناء تصوير المشاهد أن قصة الفيلم تقتضى أن يضربها زكى رستم ويعذبها، مؤكدة أنها كانت تعرف أن من أكثر مزاياه شدة الاندماج حتى أنه ينسى نفسه فى التمثيل.

وأوضحت أن أحد المشاهد كان يقتضى أن يصفعها زكى رستم، بعد أن تنفعل عليه وتقول له أنه معدوم الكرامة.

وأشارت ماجدة إلى أنها بحثت قبل التصوير عن الفنان زكى رستم، وارتعدت عندما علمت أنه ينفرد بنفسه فى غرفته؛ لأنها تعرف أنه يفعل ذلك حين يريد أن يندمج فى المشاهد التالية، وعندما خرج من غرفته ودارت الكاميرا ارتعدت شفتاها وهى تقول له: "أنت معندكش كرامة"، فصفعها زكى رستم صفعة موجعة حتى أنها سمعت صراخ العمال والفنيين، ورأت الدنيا تهتز أمامها، ثم انهارت وسقطت على الأرض، بعد أن أغمى عليها، وعندما أفاقت كان فمها ينزف ووجهها تورم كالبالونة، وقال لها أحمد ضياء الدين مخرج الفيلم، أن هذه الصفعة أقوى صفعة سجلتها الشاشة المصرية، وبلغت قمة الإتقان الفنى.

وأضافت ماجدة أنها التفتت حولها فلم تجد الفنان الكبير زكى رستم، وبحثت عنه، فوجدته مختبئا وراء أحد الديكورات، وقد تبلل وجهه من شدة البكاء والدموع، وعندما سألته عن السبب، قال لها: "أنا ضربتك غصب عنى"، فحاولت ماجدة التخفيف عنه، مؤكدة سعادتها بنجاح هذه اللقطة القوية سعادة لا توصف.

كما حكت الفنانة الكبيرة هدى سلطان أنه أثناء تصوير مشاهد فيلم "حميدو" أمام الفنان الكبير زكى رستم ، كان أحد مشاهد الفيلم يقتضى أن يضربها صفعة على وجهها بعد أن يكتشف أنها أبلغت عنه البوليس ، وكان ذلك فى نهار زمضان وأثناء الصيام.

ولم يكد زكى رستم يهوى بيده على وجه هدى سلطان حتى وقعت على الأرض وأغمى عليها وفقدت النطق، فساد الوجوم والصدمة كل الموجودين بالاستديو، وأسقط فى يد الفنان الكبير ، وحاولوا إفاقة هدى سلطان ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فاضطروا لاستدعاء الإسعاف، حيث استطاعوا إفاقتها بعد مرور أكثر من ساعة.

وبعد أن تمكنت الفنانة الكبيرة من الكلام قالت:"معلشى يظهر إنى مرهقة وماستحملتش علشان الصيام"، وهنا التقط الفنان الكبير أنفاسه وصاح قائلاً :" ياشيخة نشفتى دمى يعنى الصيام هو اللى دوخك مش أنا"، وأصر ألا يعيد المشهد والصفعة إلا بعد الإفطار حتى تتحمل الفنانة الكبيرة صفعته.

كما أكدت فاتن حمامة أنها كانت تخاف من اندماج زكى رستم قائلة: "يندمج لدرجة أنه لما يزقنى كنت ألاقى نفسى طايرة فى الهواء"

وبالرغم من أن الفنان الكبير زكى رستم اتسمت كل أدواره بالجدية والقوة والقسوة فى أحيان كثيرة، إلا أنه فى الحقيقة كان من ظرفاء الوسط الفنى، دون أن يتعمد أن يضحك من حوله، ولكن من جديته وصفاته الشخصية كان يشيع البسمة والضحك وتحدث له العديد من المواقف الطريفة، وإلى جانب جديته وعصبيته عرف الفنان الكبير بذاكرته الضعيفة وشروده الكثير أثناء الحديث.

وحدث ذات مرة أن دخل الفنان الكبير زكى رستم إلى أحد المطاعم، فوجد أحد أصدقائه السينمائيين يجلس حزيناً، فسأله الفنان الكبير:" مالك يا استاذ"، وأجابه صديقه :" أبويا مات"، فأبدى زكى رستم حزنه وأسفه الشديد وربت على كتف صديقه ، ثم شرد قليلاً، وسأله : وهو المرحوم كان يقربلك ايه؟، فرد السينمائى وهو يمسح دموعه : " يبقى جوز أمى ياأستاذ "

كما كان زكى رستم من بين أكثر الفنانين المصابين بداء الوسوسة واشتهر بالعديد من المواقف المحرجة بسبب خوفه الزائد من الجراثيم والميكروبات ووسواس النظافة، فكان يدقق فى كل التفاصيل ويتحاشى أن يتناول الطعام خارج بيته.