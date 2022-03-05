شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تؤدى مناسك العمرة قبل تحضيرات أولى بطولاتها السينمائية "شغل عصابات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث على موقع جوجل مؤخراً، وذلك بعدما شاركت متابعيها على موقع انستجرام بصورة لها أثناء قضاء مناسك العمرة، حيث ظهرت بجلباب وطرحة سوداء، وحرصت على مشاركة متابعيها بدعاء كتبته ياسمين صبري في تعليقها على الصورة.



ياسمين صبري من امام الكعبة

ياسمين صبري من أمام الكعبة: "اللهم اني اسألك حبك لي، ولطفك بي"

ياسمين صبري كتبت : " اللهم اني اسألك حبك لي، ولطفك بي، وجمالك في، واسألك من الأخلاق اطيبها".

ياسمين صبري تنشر صور لها من أمام الكعبة

ياسمين صبري وفور نشر الصورة عبر حسابها على موقع انستجرام حرص العديد من متابعيها على مشاركتها في التعليقات التي تفاعلت معها ما بين من اثنوا عليها، وكتبوا كلمة "امين" في إشارة إلى دعاءها، وآخرين كتبوا لها كلمات من عينة : "عمرة مقبولة".

ولا تعد تلك هي الزيارة الأولى لـ ياسمين صبري للحرم الشريف والكعبة المكرمة، إذ سبق لها أن نشرت صور من أمام الكعبة أثناء قضاء مناسك العمرة فى وقت سابق.



بوست ياسمين صبرى

أحدث مشاريع ياسمين صبري السينمائية

على جانب آخر وقع اختيار النجمة ياسمين صبرى، على السيناريست أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد "شغل عصابات" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، حيث بدأ وتار فى كتابة سيناريو الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع المقبلة.

آخر أعمال ياسمين صبري

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت فى بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.