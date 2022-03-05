شكرا لقرائتكم خبر عن "أربع نساء من مصر" يعرض اليوم ضمن كلاسيكيات مهرجان Film O'Clock السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت الفيلم التسجيلى "أربع نساء من مصر" للمخرجة تهاني راشد، ضمن عروض الكلاسيكيات بمهرجان Film O'Clock السينمائي الدولي في تمام الثامنة مساءً، والذي يقام بمسرح الفلكي التابع لمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، الفيلم من إنتاج عام 1997 ويتناول علاقة الصداقة بين الكاتبة والناقدة صافيناز كاظم، والمناضلة الراحلة شاهندة مقلد و رائدة الحركة النسوية وداد متري، والكاتبة والناقدة أمينة رشيد، فكل منهن شخصية ذات ملامح خاصة، ويحاول الفيلم إستكشاف كيف تستمر العلاقة بينهن على اختلاف أفكارهن، كما يعكس نظرة دقيقة لثراء المجتمع المصري في تلك الفترة.

كما سيعرض غدًا 12 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام القصيرة حيث سيتم عرضهم في مجموعتين الأولى تبدأ في تمام الثانية ظهرًا، ومن بين الفيلم المصرى "حدث ذات مرة في القهوة" للمخرجة نهى عادل إنتاج 2021 ومدته 16 دقيقة، بينما يعرض ضمن المجموعة الثانية والتي سيبدأ عرضها في تمام الخامسة الفيلم المصري القصير "ما لا نعرفه عن مريم" للمخرج مراد مصطفى إنتاج 2021 ومدته 25 دقيقة، ويعقب عروض الأفلام لقاء مع صناعه لمناقشته مع الجمهور الحضور.

أما الأفلام الأخرى المعروضة في المجموعة الاولي هي الفيلم الوثائقي اليونانى "بيلا" لـ Thelyia Petraki إنتاج عام 2020 مدته 24 دقيقة، فيلم الرسوم المتحركة الليتواني البريطاني "الفودو الرقمي" للمخرج Antanas Skučas Julius Zubavičius إنتاج عام 2020 مدته دقيقتان، فيلم "خمسة نمور" من جنوب أفريقيا للمخرجة Nomawonga Khumalo إنتاج 2020 مدته 11 دقيقة، الفيلم الروائي الروماني "قصص حب علي الطريق" للمخرجة Carina Gabriela Dașoveanu إنتاج 2021 مدته 21 دقيقة، الفيلم اليوناني الأمريكي الروائي "التالي" للمخرجة Karina Logothetis إنتاج 2021 مدته 11 دقيقة.

بينما سيعرض في المجموعة الثانية كل من فيلم الرسوم المتحركة من جنوب أفريقيا " Ruby & Roachللمخرجة Erentia Bedeker إنتاج 2020 مدته 9 دقائق، فيلم الرسوم المتحركة البلغاري "سانتياجو" للمخرج Andrey Koulev إنتاج 2021 مدته 16 دقيقة، الفيلم الروائي الروماني "صيد الغزلان" للمخرج Andrei Olănescu إنتاج 2020 مدته 22 دقيقة، الفيلم الروائي اللاتيواني " استجواب " للمخرجة Urtė Sabutytė إنتاج 2021 مدته 14 دقيقة، الفيلم الوثائقي اللاتيواني " نأتي واحدًا تلو الآخر ونغادر في وقت واحد" للمخرج Mihnea Toma إنتاج 2020 ومدته 20 دقيقة.

وأكد الناقد أندرو محسن منسق عام المهرجان بمصر"المهرجان تأسس في رومانيا، ويعرض أفلامه في عدة دول منها مصر واليونان وجنوب إفريقيا، وتقوم فكرته على عرض الأفلام في الدول التي تقع ضمن خط طول جغرافي واحد، وتتبع توقيتًا واحدًا، وبالتالي تُعرض الأفلام في الدول المشاركة في نفس التوقيت، ويتبعها مناقشة مع صناع الأفلام، وبدأ المهرجان العام الماضي دورته الاولي ولكن كانت اونلاين بسبب ظروف الكورونا، وتعتبر دورة هذا العام هي الثانية من عمر المهرجان، ولكنها الاولي في العروض المباشرة مع الجمهور واللقاءات، خاصة وأن المهرجان يعتمد علي عرض الفيلم الواحد في أكثر من دولة بنفس التوقيت، والعام الماضي قدم المهرجان الأفلام الكلاسيكية وهي من 5 دول وزاد عليهم هذا العام بلغاريا، وعرض العام الماضي من مصر "دعاء الكروان" وهذا العام يعرض فيلم " أربع نساء من مصر" للمخرجة تهاني راشد".

وأضاف "المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 إلى 6 من مارس الجاري، ويقدم جائزتين الأولى لأفضل فيلم قصير بتصويت الجمهور وتبلغ قيمتها المالية 800 يورو، والأخرى جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 600 يورو، وحصل على جائزة الجمهور العام الماضي مناصفة كلًا من الفيلم المصري "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري والفيلم اليوناني "قصة الفأر" إخراج Miltiades Christidis، أما جائزة أفضل مخرج فحصل عليها المخرج أحمد الغنيمي عن فيلمه "الموعود"".

ويرأس لجنة التحكيم المخرج السينمائي والمسرحي اليوناني فاسيليس فافياس الذي ولد في مصرعام 1944، ودرس الكيمياء في جامعات أثينا وباريس والسينما في أثينا، أنتج 9 أفلام طويلة (من 1979 إلى 2016)، 8 أفلام قصيرة (من 1973 إلى 2020)، 3 أفلام متعددة (من 1991 إلى 2020)، أخرج 11 مسرحية (من 1988 إلى 2006)، وهو رئيس منظمة الإدارة الجماعية وحماية الحقوق لمنتجي الصور المتحركة "إرمياس" في اليونان، من أبريل 2019 إلى يوليو 2019 كان رئيس مجلس إدارة مركز الفيلم اليوناني، وتم تقديم فيلمه Day Off في النسخة الأولى من مهرجان Film O’Clock الدولي في قسم الكلاسيكيات.











