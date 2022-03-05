شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الإسماعيلية ببرنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع كليرمون فيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوى مساء الخميس الموافق 17 مارس الجارى بعرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

ويضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة من فرنسا فيلم "جزر الهند الغرامية" ومن سويسرا فيلم "حاسة اللمس" ومن هولندا فيلم "الشقيقات" ومن أسبانيا فيلم "تايم كود"، في مجموعهم 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرض الأفلام فهي تعتمد علي الأداء الحركي.

يذكر أن مهرجان كليرمون فيران هو أكبر مهرجان في العالم للفيلم القصير، يقام سنوياً في مدينة كليرمون فيران بفرنسا و يصنفه نقاد السينما انه يوزاي حجم وأهمية وعراقة مهرجان كان ولكن للفيلم القصير ، حيث أن عمر المهرجان ٤٤ عامًا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.