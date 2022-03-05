شكرا لقرائتكم خبر عن "هتفنن فى أخد حقى منك".. القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة وطليق منة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أزمة الفنانة بدرية طلبة مع محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، لم تنتهي بعد، وذلك بعدما تحدثت بدرية طلبة للمرة الثانية عنه، أثناء استضافتها في برنامج "اسرار النجوم"، مع الإعلامية انجي على، حينما قالت نصاً رداً على سؤال بخصوص أزمة التصريحات المتبادلة بينهما طوال الأسبوع الماضى على فيس بوك بقولها : هتفنن في أخد حقي منك.



الفنانة بدرية طلبة

القصة الكاملة لأزمة بدرية طلبة مع طليق منة عرفة

بدأت أزمة الفنانة بدرية طلبة مع محمود المهدي، حينما علقت على هجومه على نقابة المهن التمثيلية في شخص الدكتور اشرف زكي وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك بوست مطول موجهة الكلام إليه: "عايز تشتهر؟ إطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير واشتم. بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين؟ ممثلة. طب بعد اللايفات والشتيمة اتشهرت؟ لا طب عملت إيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد ولا زي كل مرة؟".



بدرية طلبة

بدرية طلبة تطالب النقابة بمقاضاته

وأتى ذلك على خلفية هجوم محمود المهدي على نقابة المهن التمثيلية، كما طالبت الفنانة بدرية النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني.

وكان محمود المهدي كتب عبر خاصية ستوري في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instagram على خلفية وصف أشرف زكى له بالنكره خلال تصريحات تليفزيونية : "هيتم أخذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة.. بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط".