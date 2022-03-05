شكرا لقرائتكم خبر عن سيد فؤاد: الفيلم الأفريقى يعانى من أزمة توزيع.. وأبو لين: مبادرة أتمنى تعميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رئيس المهرجان سيد فؤاد، عن أزمة توزيع الفيلم الأفريقي وتسويقه خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليًا للمخرجة البوركينية أبو لين تراورى، التى كرمت أمس فى حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال سيد فؤاد: "توزيع الفيلم الأفريقى هو أزمة الفيلم الأفريقى و معظم الدول الأفريقية تعاني من منافذ لعرض الفيلم والتسويق واقترح الناقد فاروق عبد الخالق أن يتم عرض الفيلم الأفريقي بجميع الدول وتم عمل إحصائية أنه هيكون فى 54 دولة ودور عرض للأفلام الأفريقية فى جميع البلاد ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن".

وقالت المخرجة البوركينية أبو لين تراورى: "مشكلة كبيرة نعانى منها وهو توزيع الفيلم الأفريقي لأن الفيلم بعد العرض يتم اختفاء ولم يتم الحصول عليه مرة أخرى، والمبادرة التى تحدث عنها رئيس المهرجان مبادرة جيدة جدًا وتتمنى أن تعمم فى جميع الدول".



ابو لين وسيد فؤاد

وتابعت:"يوجد اتفاق الان مع بوركينا فاسو أنه يتم عرض جميع الأفلام والعروض داخل القاعات حيث كان يتواجد أكثر من 50 قاعة ولكن تم اغلاقهم ولم يوجد سوي قاعتين فقط ودلوقتى فى إعادة لفتح لبعض القاعات وفى كل حى كان فى عروض و قاعات مفتوحه لكن دلوقتى كل ده بقى مقفول ولكن قاعات العرض بقيت افضل دلوقتى و مع عصر التكنولوجيا دلوقتى بنشوف الأفلام على الموبايلات وبيتم قرصنة الأفلام".

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.

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