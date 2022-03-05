المخرجة البوركينية أبو لين تراورى: "شرف كبير لي أنى أتكرم من مهرجان الأقصر"

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القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الصحفى للمخرجة البوركينية أبو لين تراورى، التى كرمت أمس فى حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقالت أبو لين تراورى:"شرف كبير لي أنى اتكرم من مهرجان كبير زى مهرجان الأقصر وأشكر سيد فؤاد على التكريم، وأول مرة جيت الأقصر من سنتين وكان وقتها بداية جائحة كورونا وكنا بنتعامل زى الملوك وكان فيلمى حصد جائزة ومرتبطة بالأقصر بأوقات سعيدة".

وأضافت فى حديثها: "بعشق السينما المصرية و مهتمه جدا بقضايا المرأة وبعرف الأفلام المصرية من كتر تسيلط الضوء على قضايا المرأة فى الأفلام".

وأردفت: "أنا بقالى سنة سفيرة لمتحف بوركينا فاسو ولما جيت من سنتين الأقصر مشوفتش المعابد عشان كورونا واتمنى يبقى عندى المرة دى وقت اتفرج على المعابد ولأن الأقصر متحف كبير".

ومهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني.