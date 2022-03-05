شكرا لقرائتكم خبر عن ميلا كونيس وزوجها يخططان لجمع 30 مليون دولار للاجئى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت الممثلة العالمية ميلا كونيس وزوجها أشتون كوتشر بالتبرع بما يصل إلى 3 ملايين دولار من التبرعات للمساعدة في تقديم مساعدات إنسانية "فورية" للاجئين الأوكرانيين، وذلك بعدما أطلق الزوجان صفحة بعنوان GoFundMe يوم الخميس الماضى بهدف جمع 30 مليون دولار من أجل منظمتان نشطتان على الأرض تقدمان مساعدة فورية لمن هم في أمس الحاجة إليها، وبدئا بالتبرع بأنفسها من خلال 3 ملايين دولار.



كونيس وحسب التقرير ولدت فى اوكرانيا

ولا تعد كونيس الأولى فى تقديم التبرعات للاجئى أوكرانيا، حيث سبقهما ريان رينولدز وزوجته بليك ليفلى، بالتبرع لصالح المجتمع الأوكراني بمبلغ وصل إلى مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، أعلنت فى وقت سابق أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية.

وأضافت المفوضية أن الأعداد ترتفع بشكل مستمر، وستعلن عن تحديث جديد للأعداد في وقت لاحق من اليوم.

وكانت الأمم المتحدة قد تنبأت أمس السبت، بنزوح حوالي 4 ملايين من مواطني أوكرانيا بسبب الصراع مع روسيا.. وبدأ الآلاف من المواطنين الأوكرانيين في الانتقال خلال الأيام الماضية إلى بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا ومولدوفا.