شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمران صحفيان لحسين فهمى بطريق الكباش وأبولين تراورى بثانى أيام مهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫تنطلق اليوم السبت 5 مارس أولى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، بداية من الساعة العاشرة صباحًا بافتتاح معرض المراكب التراثية في بهو الفندق، يليه في العاشرة والنصف صباحًا مؤتمر صحفي بقاعة رع لـ أبو لين تراوري المخرجة البوركينية التي كرمت في حفل الافتتاح.

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‫وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، من المقرر عرض فيلم " ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، "الذهب أم الأموال" المشارك من دولة "مالي" للمخرج إيريك ريفوت، وفيلم "كاسونغو" من دولة" الكونغو" للمخرج جورجيس سينجا في تمام الحادية عشرة صباحًا بقصر الثقافة، وفي مسابقة "الدياسبورا" يتم عرض فيلم " غدا أكثر اشراقا من دولة " فرنسا" للمخرج ياسين قنيا، وفيلم" طفل الآخر" من دولة "فرنسا" للمخرج باتريكيا ويندي، وفيلم"خلف الأبوب المغلقة" من"فرنسا" بقاعة النيل الكبرى بالفندق للمخرجة لطيفة سعيد.

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‫وفِي تمام الساعة الواحدة ظهرا يبدأ عرض الفيلم العالمي الأول "حبيبة" للمخرج حسن بنجلوم من دولة المغرب للمرة الأولى عالميًا ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بقصر ثقافة الأقصر، وضمن مسابقة الأفلام القصيرة تعرض أربعة أفلام معا في ذات الوقت، وهم "جبال المودة" من "المغرب"، "وداعًا دلمار" من "غانا"، و"بلاط الملك" من "الجابون"، "غرفتين وصالة" من "مصر" بالفندق.



قيلم آخر ضمن الفعاليات

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‫وفِي تمام الساعة الثالثة مساء يقام مؤتمر صحفي وحفل توقيع كتاب" حسين فهمي" بطريق الكباش بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والجمهور والنجم حسين فهمي وضيوف ونجوم المهرجان.

‫وفِي تمام الساعة الرابعة مساء تقام ندوة الإنتاج المشترك والتوزيع السينمائي بقاعة "رع" كما يتم عرض الفيلم التسجيلي الطويل "نجمة الصباح" للمخرجة "نانتيانا لوفا" من مدغشقر، ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتم عرض الفيلم العالمي الأول "شخوص عالمنا التحتي" للمخرج هيثم شريف من مصر ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، بقصر ثقافة الأقصر.



عرض فيلم الكاهن ضمن فعاليات مهرجان الاقصر

وفِي تمام الساعة الرابعة مساء يتم عرض فيلم" الإتفاق" للمخرج لي مال من دولة "الكاميرون"، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفي تمام الساعة الخامسة مساء يتم افتتاح معرض المكرمين ومعرض توت عنخ آمون بحضور حسين فهمي، محمود حميدة بقصر ثقافة الأقصر، يليه في تمام الخامسة والنصف مساء عرض خاص وفعاليات سجادة حمراء، لفيلم "الكاهن" ضمن افلام البانوراما المصرية للمخرج عثمان أبو لبن بقصر ثقافة الأقصر.

وفِي تمام الساعة السادسة يعرض ضمن مسابقة الدياسبورا فيلم "زهور قصب السكر" للمخرج نيكولاس سري من فرنسا، وفيلم " الأمير" للمخرج ليسا بيرويرس من المانيا، بقاعة "النيل الكبرى" بالفندق، وفي قاعة رع يعرض فيلم " في المنصورة نفترق" من مصر للمخرجة دروسي كيلو.

وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعرض فيلم مسابقة الفيلم الروائي الطويل" زوجة حفار القبور" للمخرج خضار احمد من دولة الصومال، ويعرض في قاعة النيل الكبرى فيلم ضيف شرف السينما الأوغندية "وصمة" للمخرج موريس موجيشا من دولة أوغندا.