شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تستعيد ذكريات والدها الراحل حسن مختار بصورة مع حفيدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت أميرة حسن مختار، ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوى عن اشتياقها لوالدها الراحل، حيث نشرت العديد من الصور له بمفرده، وأخرى رفقة ابنتها، تعبيرًا عن حبها واشتياقها له ولجلساته معها.



حساب رجاء الجداوى على انستجرام

وعلقت أميرة مختار، على الصور التي نشرتها عبر حساب والدتها على موقع "إنستجرام"، "الله يرحمك يا حبيبي"، وظهرت في الصور "روضة" حفيدة رجاء الجداوى، وحسن مختار، والذى ظهر وهو يحملها بين يديه.



حسن مختار وحفيدته



حسن مختار وحفيدته



حسن مختار



حسن مختار

ومؤخرا، أحيت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ذكرى مرور 52 عاما على زواج والدتها من النجم الراحل حسن مختار، حارس مرمى منتخب مصر والنادى الإسماعيلى الأسبق، الذى صادف اليوم المميز 22/2، حيث تزوجا فى مثل هذا اليوم من عام 1970.

وكتبت ابنة النجمين الراحلين، عبر إنستجرام: "يا رب تكونوا مع بعض فى الجنة بإذن الله، يا أحلى أم وأب فى الدنيا، الله يرحمك ويغفر لكم يا حبايبى، 22-2-2022 عيد جواز مامى الله يرحمها وبابى الله يرحمه، قصة حب حلوة".

وسبق وشاركت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، متابعيها وجمهورها عبر حساب والدتها الراحلة بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لوالدتها مع حفيدتها وأصدقائها في ليلة رأس السنة حيث تجمع الكثير من أصدقاء حفيدتها لقضاء اليوم سويًا.

وكتبت ابنة النجمة الراحلة على الصور التي نشرتها عبر حساب والدتها بموقع إنستجرام، "اليوم ده فضلت طول اليوم خائفة على البنات من الفرن الله يرحمك يا مامي وكل شوية تقول لهم حاسبوا أديكم يا بنات".