شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تتعرض لحملة سخرية بسبب إثارتها أثناء الحمل.. والمغنية ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حمل المغنية العالمية ريهانا في طفلها الجديد، لن يمر مرور الكرام، إذ أن المغنية الشهيرة، والتي اعتادت على اثارة الجدل لم تترك مناسبة طوال الفترة الماضية، إلا وأثارت الجدل فيها بإطلالات مثيرة آخرها أثناء سيرها خلال عرض للأزياء في العاصمة الفرنسية باريس، مستعرضة حملها من مغني الراب آيساب روكي.



ريهانا

ريهانا تتصدر التريندات بعد المشاركة في العرض على الفور

وما ان شاركت ريهانا خلال عرض الأزياء حتي خطفت أنظار الكثيرون ممن استرعت انتباههم بسبب اطلالة شبه عارية، ظهرت فيها بملابس داخلية لونها أسود، مع فستان شفاف يظهر جسدها شبه عار، مع معطف قصير.

حملة هجوم على ريهانا

اطلالة ريهانا الجريئة قابلها الكثيرون في المقابل بحملة سخرية أشاروا فيها إلى أنها باتت تتعمد إظهار حملها بشكل غير لائق، بعدما ظهرت في أكثر من مناسبة وهي تلفت الجدل إليها بصورة مثيرة أكثر من اللازم إلا أن ريهانا نفسها قررت التعليق على الأمر.

ريهانا تفسر سبب ملابسها المثيرة

في المقابل تناقلت العديد من المواقع العالمية تعليق ريهانا على الأمر بقولها خلال تصريحات: "عندما تحمل المرأة، يميل المجتمع للشعور وكأنك تختبئ لتخفي جاذبيتك، وأنك لست مثيرا في الوقت الحالي، وأنا لا أؤمن بذلك أبدا".