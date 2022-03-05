رامي صبري عن شقيقه الراحل كريم : ” كان نفسي أخويا يكون عايش معايا “

كتب امير فتحي في السبت 5 مارس 2022 05:51 مساءً - حل الفنان ” رامي صبري ” ضيفا مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها معكم والذي تحدث من خلاله عن شقيقه الراحل ” كريم صبري ” الذي وافته المنية غرقا في ترعة المريوطية في شهر يوليو الماضي .

ووجه رامي صبري رسالة أعرب من خلالها عن إشتياقه لشقيقه الراحل وأنه كان يتمنى أن يبقى كريم على قيد الحياة فقال : ” كنت أتمنى كريم أخويا ميكونش توفى .. كان نفسي يكون معايا وعايش معايا طول الحياة ” .

وتابع : ” ربنا يصبر أمي ووالدي وإخواتي، هي دي الدنيا وهي دي الحياة فيها حاجات حلوة وفيها حاجات مش حلوة لكن ربنا عاوز كده واحنا معندناش حاجة غير إن احنا نعمل اللي ربنا عاوزه ” .

وحرص رامي صبري على توجيه نصيحة للشباب صغار السن بالتركيز على حياتهم وصحتهم وعملهم وأن يكون لديهم أهداف يسعون إلى تحقيقها والابتعاد عن أصدقاء السوء .

وأضاف متحدثا عن أمنياته لأولاده : ” بتمنى أشوفهم أحسن حاجة ويتعلموا كويس .. إحنا وراهم انا وشيرين على طول مبنسيبهمش سواء في الرياضة أو التعليم أو في أصدقائهم الصغيرين اللي زيهم بننقي ليهم أحسن ناس حواليهم ” .